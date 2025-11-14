Giugliano, presentazione del libro “Contro i giganti” di Davide D’Errico

Condividi

Venerdì 14 novembre 2025, alle ore 17 nella Casa del Cuore di Giugliano in Campania, nella chiesetta in via Staffetta 2, si terrà la presentazione del libro “Contro i giganti. Difendere la democrazia al tempo delle autocrazie” (Editore People, 2025) di Davide D’Errico. A moderare c’è Carmela Di Girolamo, presidente dell’associazione Il Buon Samaritano, che ha riaperto questa chiesa chiusa da anni e che li fa attività sociali per giovani donne, ragazze madri e minori a rischio.

L’evento, aperto al pubblico, sarà occasione per dialogare con l’autore su tematiche decisive per il nostro tempo: la fragilità della democrazia, l’ascesa delle autocrazie, la crisi delle classi dirigenti e la possibilità di una rinascita civica.

Contro i giganti si presenta come “una confessione civile, un’analisi violenta ma anche un tentativo possibile di rivoluzione”. Il testo parte dall’osservazione che “mentre le nostre classi dirigenti si rotolano nel fango… nessuno pare accorgersi dei giganti che arrivano”.

L’autore alterna dati e vissuti emotivi, proponendo un «manifesto generazionale» ma anche un invito concreto: muniti di fionde laddove altri stanno brandendo spade.

È un libro pensato per chi non si rassegna, per chi si è sentito tradito da chi avrebbe dovuto rappresentarlo, per chi ha voglia di ricominciare.

Davide D’Errico, classe 1991, è imprenditore sociale, attivista civile e promotore di progetti di rigenerazione urbana e di beni confiscati alla criminalità organizzata.













