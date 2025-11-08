Regionali. Martusciello e Silvestro (Fi), “in Campania il sorpasso è possibile”

Condividi

La Campania è contendibile: tutti gli istituti di sondaggio dimostrano come questa differenza si vada accorciando giorno dopo giorno. D’altronde basterebbe girare per le vie e le piazze di tutti i Comuni della Campania per comprendere quanto sia in straordinaria rimonta il centrodestra. Io sono convinto che nell’ultima settimana noi faremo il sorpasso”. Lo ha detto il segretario regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello alla presentazione dei candidati di Napoli e provincia per le prossime elezioni regionali: “Una lista fortissima e soprattutto aperta alla società civile. Il nostro capolista è un professore universitario, ortopedico, ma dentro quella lista ci sono consiglieri comunali, gente che viene dal territorio”.

“Abbiamo dimostrato che un’altra classe dirigente è possibile e siamo convinti e sicuri che questa lista farà uno straordinario risultato a Napoli e provincia, mettendo le basi per la vittoria alle elezioni regionali”, Forza Italia “è l’unica vera novità in questo panorama politico, siamo l’unica forza di centro in grado di dare voce alle imprese, alle famiglie, ai lavoratori e agli imprenditori.

Quindi, basta scorrere le nostre liste per vedere la vera differenza che c’è tra chi vive per la politica e sono i nostri candidati, e chi vive di politica e sono i candidati del centrosinistra”.

“Sono convinto che qui in Campania faremo un risultato straordinario a dimostrazione di come, in qualche maniera, il Sud può trainare l’intero centrodestra. Abbiamo chiesto a Occhiuto lunedì di venire a Napoli per spiegare che cosa ha significato fare una campagna elettorale contro il M5S: le cose immaginarie contro le cose concrete, questo sarà l’oggetto della conferenza stampa. Come lui ha battuto Tridico noi batteremo Fico”, ha concluso.













