Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe e uccide un anziano in carrozzina

Sul posto ambulanza ed elisoccorso assieme a una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso.

Al volante dell’auto c’era il secondo portiere dell’Inter, Josep Martinez. Secondo una prima, sommaria ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l’uomo sulla carrozzina potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada al veicolo condotto dal calciatore.

Il decesso sarebbe avvenuto sul colpo lungo un tratto di strada rettilineo, sull’asse che collega l’abitato di Fenegrò con i Comuni di Limido Comasco e Lurago Marinone.

Spagnolo di 27 anni, Martinez gioca dalla scorsa stagione nell’Inter, che lo ha prelevato dal Genoa. Riserva di Yann Sommer, ha esordito con i nerazzurri il 19 dicembre nella sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l’Udinese, vinta per 2-0. Il 22 febbraio 2025 ha invece debuttato in campionato, nella partita vinta in casa per 1-0 contro la sua ex squadra, il Genoa, contribuendo alla vittoria dell’Inter con una buona prestazione. Con la Spagna è arrivato terzo agli Europei Under 21 del 2021.

Dopo l’incidente l’Inter ha intanto annullato la conferenza stampa del tecnico Cristian Chivu. Come segno di rispetto, la scelta del club è stata quella di annullare l’incontro tra l’allenatore e la stampa alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. Secondo alcuni testimoni, l’uomo di 81 anni avrebbe sbandato e invaso la corsia opposta mentre sopraggiungeva l’auto Martinez, portando alla tragica fatalità. Il portiere nerazzurro sta facendo ora dei controlli perché si trova ancora in stato di choc.