Regionali Campania: l’assalto finale del centrodestra. Meloni, Salvini, Tajani e Lupi insieme per sostenere Cirielli contro Fico

Il centrodestra prepara il gran finale della campagna elettorale in Campania. Sullo stesso palco — come già accaduto per Marche, Calabria e Toscana — saliranno Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi per spingere la corsa di Edmondo Cirielli, candidato alla presidenza della Regione, nella sfida diretta contro Roberto Fico.

La data della manifestazione conclusiva non è ancora ufficiale, ma secondo indiscrezioni interne a Fratelli d’Italia l’evento dovrebbe svolgersi tra giovedì 13 e lunedì 17 novembre, nell’ultimo weekend prima del voto, in contemporanea con le elezioni in Veneto e Puglia.

Il fronte FdI: ministri in tour e Meloni attesa due volte

FdI schiera tutte le sue forze. Oltre alla premier, che potrebbe tornare in Campania anche nei primi dieci giorni di novembre, sono attesi diversi ministri: Orazio Schillaci (Salute), Marina Elvira Calderone (Lavoro), Adolfo Urso (Imprese), Guido Crosetto (Difesa) e persino il presidente del Senato Ignazio La Russa, previsto a Napoli il 12 novembre.

Il primo appuntamento in calendario è la presentazione ufficiale della lista FdI a Napoli sabato 1° novembre, con Crosetto come ospite d’onore.

Nel frattempo, Gennaro Sangiuliano, ex ministro della Cultura e capolista di FdI, ha ribadito in tv le ragioni della sua candidatura: «Chi me l’ha fatto fare? L’amore per la mia terra e per i miei concittadini».

Forza Italia e Lega, macchina elettorale a pieno ritmo

Forza Italia prevede almeno tre visite di Tajani in Campania, oltre alla presenza all’evento unitario. In agenda anche gli arrivi dei ministri Anna Maria Bernini (Università), Paolo Zangrillo (Pubblica Amministrazione) e Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente).

Giovedì 6 novembre all’interporto di Nola si terrà inoltre “Restare per crescere”, evento organizzato da Forza Italia Giovani insieme al viceministro Valentino Valentini e all’ex presidente di Confindustria Antonio D’Amato, dedicato ai giovani e al futuro del lavoro in Campania.

La Lega rilancia dopo il bagno di folla al teatro Sannazaro. Il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi parla di «aria di vittoria» e annuncia nuove tappe con il vicepremier Matteo Salvini, affiancato dai ministri Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Alessandra Locatelli.

Verso la chiusura: un segnale di unità

Il grande evento finale in Campania sarà la cartolina simbolo della compattezza del centrodestra. Meloni, Salvini, Tajani e Lupi insieme sullo stesso palco per dare la spinta decisiva a Cirielli. Un segnale politico forte, che mira a replicare il modello vincente già sperimentato in altre regioni e a chiudere la campagna con l’immagine di una coalizione unita e determinata a conquistare anche la Campania.













