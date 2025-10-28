Casillo (Pd): “Solidarietà all’amico sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Michele Sepe”

Condividi

“Esprimo tutta la mia vicinanza a Michele Sepe, primo cittadino di San Giuseppe Vesuviano, per il grave gesto intimidatorio di cui è stato destinatario. Sono convinto che le forze dell’ordine individueranno quanto prima i delinquenti responsabili di un atto vile e ignobile. Sono altrettanto sicuro che l’amico Michele non si lascerà intimidire e proseguirà con maggiore incisività in quel percorso di crescita del territorio di San Giuseppe. La difesa della legalità e della democrazia non si piega davanti a nessuna minaccia” – è quanto dichiara in una nota Mario Casillo, capogruppo del Pd in Consiglio Regionale della Campania.















