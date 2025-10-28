Marano, l’asilo nido di piazzale Dalla Chiesa: oggi (forse) la firma tra Comune e cooperativa dopo mesi di rinvii e chiavi non trovate

Condividi

Ce la faranno, questa volta, i nostri eroi a far partire l’asilo nido comunale di piazzale Dalla Chiesa? È la domanda che molti maranesi si pongono da mesi, viste le continue attese e i soliti ritardi che sembrano accompagnare ogni passo dell’amministrazione comunale in questa vicenda.

Oggi potrebbe essere il giorno decisivo: è infatti attesa la firma tra il Comune di Marano e la cooperativa che si è aggiudicata il servizio per due anni. Un passaggio fondamentale, dopo settimane di rinvii e contrattempi che, come spesso accade, hanno riguardato anche la gestione di altri beni confiscati. Sì, perché — incredibile ma vero — ancora una volta si è dovuto fare i conti con il “rito” del non trovare le chiavi dell’immobile, una scena già vista in passato a Marano.

Superata, si spera, anche questa fase, sarà necessario pubblicare l’avviso pubblico per le famiglie che vorranno iscrivere i propri bambini al nido e stilare la relativa graduatoria.

Tempi tecnici alla mano, serviranno almeno uno o due mesi prima di vedere finalmente attiva la struttura, attesa da oltre quindici anni. Un’opera simbolo delle difficoltà burocratiche e amministrative del territorio, che continua a far parlare di sé più per i rinvii che per i risultati concreti.













