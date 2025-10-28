Casoria, “Don Camillo e Peppone” in salsa napoletana: due parroci alla presentazione di una candidata, segnalazione al Cardinale Battaglia

Condividi

Sembra la trama di un vecchio film di Don Camillo e Peppone, ma è tutto vero. A Casoria, in provincia di Napoli, due parroci – appartenenti alla Curia di Napoli – sono finiti al centro di una segnalazione indirizzata al Cardinale Domenico Battaglia per aver preso parte, secondo alcuni osservatori, in modo attivo all’avvio della campagna elettorale di Rossella Casillo, candidata nella lista “A Testa Alta” a sostegno del presidente Vincenzo De Luca.

Durante un incontro pubblico, documentato in un video diffuso sui social dalla stessa candidata, i sacerdoti avrebbero espresso parole di incoraggiamento e apprezzamento nei confronti della Casillo, presentandola come persona “sensibile” e “impegnata”. Un gesto che, tuttavia, ha suscitato perplessità e malumori negli ambienti ecclesiastici e civili.

Rossella Casillo è figlia di Tommaso Casillo, figura di spicco nel panorama politico e amministrativo regionale. Nel video al suo fianco compare anche il marito, Pietro Scotti. L’episodio ha inevitabilmente alimentato il dibattito cittadino in un clima politico già teso, dopo che il sindaco Raffaele Bene ha azzerato la giunta comunale in seguito alla rottura con il Partito Democratico, reo di non aver sostenuto la candidatura della Casillo.

Una situazione che ricorda, almeno nei toni, le celebri schermaglie tra Don Camillo e Peppone: solo che, a differenza della saga di Guareschi ambientata a Brescello, a Casoria la contesa politica e i rapporti personali sembrano ben lontani da quella reciproca stima che un tempo univa, pur da posizioni opposte, i protagonisti del grande schermo.













