Marano. Pd: Portiamola la politica nelle scuole, ma facciamolo in modo sano e corretto

Come Partito Democratico troviamo inaccettabile che una Consigliera Regionale, nel pieno della sua campagna elettorale, sia andata a fare propaganda in una scuola media del territorio maranese.
Se questo non bastasse, la Consigliera della Lega Carmela Rescigno ha parlato del recente scioglimento dell’amministrazione comunale in modo di parte e poco oggettivo, considerando i numerosi inaccettabili interventi della Consigliera Rescigno contro la nostra amministrazione durante le indagini, viceversa neanche una parola o visita per i comuni governati dalla destra sciolti, ad esempio il Comune di Poggiomarino.
La consigliera Rescigno non ha nessun elemento per definire borderline la nostra amministrazione uscente. Un uso strumentale ed inaccettabile delle istituzioni
Partito Democratico Marano