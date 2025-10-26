Marano, i due vigili in scadenza di contratto saranno stabilizzati. Un altro arriverà attraverso la mobilità. Sul personale comunale, ad ogni modo, tante incertezze e perplessità

La commissione straordinaria alla guida del Comune ha sollecitato gli uffici affinché si proceda alla stabilizzazione per due agenti della polizia locale il cui contratto scade a dicembre. Inoltre, un altro vigile sarà assunto attraverso una procedura di mobilità che è già stata completata.

Altre novità riguardano il personale amministrativo e i funzionari. Fino a poco tempo fa, il percorso di assunzione per questa categoria di dipendenti era fermo. Tuttavia, sembra che la situazione stia per sbloccarsi e che, a breve, l’iter di selezione potrà finalmente decollare.

Nonostante questi passi in avanti, il grande problema che ancora grava sulla macchina comunale resta legato alla gestione e alla qualità della sua struttura amministrativa. La recente relazione di scioglimento dell’ente per infiltrazioni malavitosi ha gettato una luce inquietante sulla situazione interna al Comune, per molti versi nota da anni. In particolare, sono molti i funzionari citati in merito ad alcune anomalie amministrative – anticipate mesi e mesi fa da Terranostranews – che avrebbero compromesso l’efficienza e la trasparenza della gestione comunale.

Anche se questi funzionari sono tuttora in servizio, la situazione potrebbe subire cambiamenti nei prossimi giorni o settimane. La commissione straordinaria è infatti al lavoro per intraprendere le azioni necessarie, forse mediante l’applicazione del turn over.

L’attuale scenario, purtroppo, pone l’accento sulle difficoltà strutturali del Comune, che oggi si trova a dover affrontare non solo problemi legati alla stabilizzazione dei contratti, ma anche una necessaria operazione di pulizia interna che coinvolge figure istituzionali chiave. Le prossime settimane si preannunciano cruciali per comprendere se ci saranno evoluzioni in merito alla gestione delle risorse umane e alla risoluzione delle problematiche emerse o se i commissari, come fatto da altri in passato, opteranno per soluzioni soft.