Furto alla scuola Aldo Moro di Afragola: identificati i responsabili, recuperata tutta la refurtiva

Si sono concluse con successo le indagini condotte dalla Polizia Locale sotto la direzione del Comandante Colonnello Antonio Piricelli in merito al furto con scasso avvenuto giovedì e venerdì scorso presso la scuola Aldo Moro di Via Ugo la Malfa. I ladri, tre in totale, avevano danneggiato una finestra, messo a soqquadro le aule, rubato materiale scolastico, denaro e compiuto atti vandalici di inaudita gravità.

Grazie ad appostamenti e controlli mirati, è stato fermato anche il terzo responsabile, ora denunciato in stato di libertà per furto, danneggiamento e invasione di edifici. Recuperata tutta la refurtiva, che nei prossimi giorni sarà restituita alla Dirigente Scolastica dell’istituto.