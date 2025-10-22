DONNA DI 62 ANNI ACCOLTELLATA ALLA GOLA: SI CERCA L’EX MARITO

Una donna di 62 anni è stata soccorsa in condizioni gravissime in via Giuseppina Grassini a Bruzzano, nella zona nord di Milano. La vittima avrebbe diverse ferite, molte all’altezza del viso, provocate probabilmente da un coltello. È stata trasportata dal 118 in codice rosso al Niguarda: è in pericolo di vita.

I soccorsi

Sono stati gli agenti della polizia locale a soccorrerla intorno alle 9.50 di mercoledì 22 ottobre in strada, insanguinata. La vittima però potrebbe essere stata ferita in casa, visto che abita poco lontano e poi scesa in strada a chiedere aiuto.

Le indagini sono affidate ai carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Gli inquirenti sono al lavoro anche per rintracciare l’ex marito della donna che sarebbe stato visto allontanarsi in scooter dopo l’aggressione.

Le testimonianze

«Io ho sentito un urlo, mi sono affacciata e c’era una ragazza qui affacciata che mi ha detto “Quanto l’hanno picchiata! C’è tanto sangue, le hanno fatto male”». Così ai cronisti Antonietta, una vicina di casa della donna accoltellata vicino a casa in via Giuseppina Grassini. «Mi ha detto che l’ha massacrata di botte, lei non ha visto che aveva un coltello in mano, mi ha detto solo che l’ha massacrata di botte. L’uomo è fuggito in motorino, ma non ha visto il viso, aveva un casco, era tutto coperto», ha aggiunto. Sempre una testimone ha parlato di un appostamento «durato un mese, l’ex marito era appostato qui da un mese».

