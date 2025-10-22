DONNA DI 62 ANNI ACCOLTELLATA ALLA GOLA: SI CERCA L’EX MARITO

Visite: 0

Le testimonianze

«Io ho sentito un urlo, mi sono affacciata e c’era una ragazza qui affacciata che mi ha detto “Quanto l’hanno picchiata! C’è tanto sangue, le hanno fatto male”». Così ai cronisti Antonietta, una vicina di casa della donna accoltellata vicino a casa in via Giuseppina Grassini. «Mi ha detto che l’ha massacrata di botte, lei non ha visto che aveva un coltello in mano, mi ha detto solo che l’ha massacrata di botte. L’uomo è fuggito in motorino, ma non ha visto il viso, aveva un casco, era tutto coperto», ha aggiunto. Sempre una testimone ha parlato di un appostamento «durato un mese, l’ex marito era appostato qui da un mese».