Fratelli d’Italia: insediati i commissari di Napoli e provincia

Si sono insediati ieri i commissari di Fratelli d’Italia a Napoli e in provincia, direttamente nel minato da Giorgia Meloni: il senatore Sergio Rastrelli e la deputata Marta Schifone.
Alla riunione, svoltasi nella sede cittadina, hanno partecipato i quadri territoriali del partito. Obiettivo prioritario: garantire il massimo slancio della lista dí Fratelli d’Italia a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli, garantendo piena rappresentanza a tutti i candidati alle prossime elezioni regionali e rafforzare il coordinamento delle attività elettorali.
Con questo passaggio, Fratelli d’Italia imprime una spinta decisiva alla riorganizzazione delle federazioni di Napoli e provincia.
"L'entusiasmo crescente intorno alla proposta politica di Fratelli d'Italia – afferma il senatore Rastrelli- sarà la leva per un successo straordinario del partito in città. Con la qualità della candidatura di Fratelli d'Italia apriremo una stagione di riscatto per la regione Campania ".