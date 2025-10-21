Fratelli d’Italia: insediati i commissari di Napoli e provincia

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 65
70 Visite

Si sono insediati ieri i commissari di Fratelli d’Italia a Napoli e in provincia, direttamente nel minato da Giorgia Meloni: il senatore Sergio Rastrelli e la deputata Marta Schifone.

Alla riunione, svoltasi nella sede cittadina, hanno partecipato i quadri territoriali del partito. Obiettivo prioritario: garantire il massimo slancio della lista dí Fratelli d’Italia a sostegno del candidato presidente Edmondo Cirielli, garantendo piena rappresentanza a tutti i candidati  alle prossime elezioni regionali e rafforzare il coordinamento delle attività elettorali.

Con questo passaggio, Fratelli d’Italia imprime una spinta decisiva alla riorganizzazione delle federazioni di Napoli e provincia.

“L’entusiasmo crescente intorno alla proposta politica di Fratelli d’Italia – afferma il senatore Rastrelli- sarà la leva per un successo straordinario del partito in città. Con la qualità della candidatura di Fratelli d’Italia apriremo una stagione di riscatto per la regione Campania “.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore