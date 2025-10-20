Emergenza lavoro, Silvestro (FI): “Serve una risposta immediata per gli 800 tirocinanti, domani riunione urgente in Prefettura”

Condividi

Questa mattina una folta delegazione del Movimento Emergenza Lavoro – MEL è stata ricevuta presso la sede regionale di Forza Italia dal senatore Francesco Silvestro, che ha raccolto le preoccupazioni e le istanze dei lavoratori tirocinanti in attesa di una soluzione occupazionale stabile.

“Sono oltre 800 le persone che attendono risposte concrete dal Comune di Napoli, che non può continuare a prendere tempo di fronte a una vera e propria emergenza sociale – dichiara il senatore Francesco Silvestro. – Ho già attivato i contatti con la Prefettura e, grazie alla disponibilità del Prefetto, si terrà già nella giornata di domani una riunione urgente per affrontare la questione e individuare percorsi concreti di stabilizzazione”.

“Forza Italia – conclude Silvestro – continuerà a farsi portavoce di chi chiede solo dignità e lavoro, mettendo al centro le persone e non le burocrazie. Nessuno deve essere lasciato indietro.”













