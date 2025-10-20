Comune di Marano, pioggia di dossier sul tavolo dei commissari. Dai vigili al Giudice di Pace, poi loculi e tanto altro. Un consiglio: più bastone e meno carota

Condividi

C’è ancora fermento — e molta tensione — al Comune di Marano, dove la commissione straordinaria insediatasi dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose si trova a fronteggiare una mole enorme di problematiche. Dossier su dossier, alcuni gravissimi, altri solo spinosi, ma tutti con un tratto comune: sono il frutto di anni di incuria e gestione opaca.

Dal caso Giudice di Pace al cambio della ditta dei rifiuti, passando per la consegna dei loculi cimiteriali attesi da oltre 12 anni, il lavoro della triade commissariale e della segretaria generale è intenso e a tratti logorante. Gli impegni non si contano e la macchina amministrativa, in alcuni settori, appare ancora rallentata da logiche poco trasparenti e da abitudini dure a morire.

Intanto, è stato individuato il dipendente incaricato di accompagnare in auto uno dei commissari fino alla stazione ferroviaria due volte a settimana. Si tratta di un operaio dell’ufficio tecnico, spostato temporaneamente a questa mansione. Un dettaglio, certo, ma che fotografa bene la situazione di un ente in cui tutto è ancora in fase di assestamento.

Tra le grane da risolvere c’è anche quella della polizia municipale: tre agenti, attraverso una procedura di mobilità, hanno chiesto il trasferimento a Marano. Ma sul fronte interno ci sono anche due vigili a tempo determinato con contratto in scadenza il 31 dicembre, che sperano nella stabilizzazione. Stando alle ultime indiscrezioni, la commissione sembrerebbe orientata a dare priorità a questi ultimi, il che porterebbe all’assunzione di un solo agente su tre tra quelli che hanno fatto richiesta di mobilità.

Ma non è tutto. Grande attesa anche per le determinazioni del Ministero dell’Interno in merito agli amministratori dichiarati incandidabili in seguito allo scioglimento. Per alcuni di loro si profila un processo a Napoli Nord.

Dalla relazione ministeriale sullo scioglimento sono emerse criticità gravi, ma ulteriori elementi — non meno inquietanti — stanno emergendo anche dall’interno della macchina comunale, man mano che la triade approfondisce ogni settore.

In questo contesto, una richiesta, sommessa ma sentita, si leva da chi osserva da vicino: meno carota e più bastone. In particolare, con alcuni funzionari che continuano a muoversi con logiche passate o che sembrano non comprendere appieno la gravità della situazione in cui versa l’ente. Senza una linea ferma, il rischio è che le buone intenzioni si perdano tra i faldoni e le resistenze interne.













