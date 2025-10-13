In auto con 52 chili di hashish, bloccato dopo inseguimento a Caianello

L’uomo era stato notato mentre era fermo in auto in una piazzola di sosta da una pattuglia della Polstrada di Cassino, che gli si era avvicinata per aiutarlo; ma quando ha visto gli agenti, l’uomo ha ingranato la marcia fuggendo.

Ne è nato un rocambolesco inseguimento con i poliziotti, durante il quale l’uomo ha provato anche a speronare la vettura della Polizia.

Con l’intervento di una seconda pattuglia della Polstrada di Caserta Nord l’auto è stata costretta a fermarsi, ma il conducente è fuggito a piedi e ha scavalcato il guardrail centrale, inseguito dai poliziotti che dopo una breve colluttazione sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.