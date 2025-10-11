Chock ad Alghero: la sposa sorprende lo sposo che fa sesso con una parente stretta, nozze nel caos

Condividi

Visite: 28

28 Visite

Un matrimonio da sogno si è trasformato in un incubo in un hotel di Alghero, dove una cerimonia con oltre duecento invitati è stata interrotta bruscamente da un colpo di scena degno delle migliori commedie all’italiana. La sposa, preoccupata per l’assenza del marito durante il ricevimento, lo ha trovato appartato nella stanza d’albergo con una parente stretta, forse una sorella o una cugina della sposa. L’episodio ha scatenato urla, ferite lievi e l’abbandono progressivo della festa da parte degli invitati, lasciando l’evento tra i più assurdi mai registrati nella Riviera del Corallo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti