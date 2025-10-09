Ma il giornale di Giugliano ha capito il motivo del non scioglimento del Comune o occorre il disegnino?

Condividi

C’è chi si esalta e si autocelebra, e poi c’è chi le carte le legge davvero. Il giornale di Giugliano, in queste ore, festeggia il mancato scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche come se fosse la conferma di una realtà amministrativa pulita e immune da ombre. Peccato che la verità sia ben diversa — e a questo punto la domanda sorge spontanea: ha capito davvero perché il Comune non è stato sciolto o serve il disegnino?

Partiamo dai fatti. Noi lo avevamo previsto, sin dall’inizio: l’arrivo della Commissione d’accesso era certo, le condizioni per lo scioglimento c’erano tutte, ma avevamo anche spiegato che la procedura, nella quasi totalità dei casi, non porta allo scioglimento di una giunta subentrata tramite elezioni a un’amministrazione precedente nel mirino. È la prassi, non l’assoluzione.

Il vero punto – che molti oggi ignorano o fanno finta di ignorare – è che Giugliano non è stato sciolto per una questione tecnica e temporale, non perché fosse tutto in ordine. L’ex sindaco Nicola Pirozzi si è dimesso prima dell’arrivo della Commissione, sfruttando anche il ritardo della Prefettura nel nominarla. Si è quindi andati al voto, ed è stata eletta una nuova giunta. Ecco il motivo per cui il Ministero dell’Interno, basandosi sulla relazione del Prefetto, ha potuto scrivere che “non sussistono elementi di continuità tra la nuova e la vecchia giunta”.

Ma chi conosce davvero i nomi, i rapporti e gli assetti politici locali sa bene che questa discontinuità è più formale che reale.

Il Comune non è stato sciolto non perché non ci fossero elementi gravi, ma perché l’atto amministrativo non colpisce amministrazioni appena insediate. Per questo, come previsto, sono state imposte prescrizioni al nuovo sindaco e alla giunta: una sorta di vigilanza rafforzata che dice chiaramente che la situazione resta tutt’altro che tranquilla. E allora davvero ci chiediamo: il giornale di Giugliano che oggi si atteggia a profeta, ha letto le carte o ha semplicemente deciso di raccontare una versione comoda?

Perché noi, mentre qualcuno si limitava a rincorrere voci, avevamo già detto come sarebbe andata a finire. Non perché siamo veggenti, ma perché conosciamo la prassi, la normativa e i precedenti.













