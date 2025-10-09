FINE DELLA PANTOMIMA: GIUGLIANO EVITA LO SCIOGLIMENTO GRAZIE ALLE DIMISSIONI DI PIROZZI. IL MINISTERO HA DECISO DOPO MESI DI INCERTEZZE. LA MOSSA, ASTUTA, SALVA LA GIUNTA D’ALTERIO. IL PREFETTO IMPONE PRESCRIZIONI

Condividi

Dopo mesi di attesa e tensione istituzionale, Giugliano in Campania si salva dallo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Il Ministero dell’Interno, pur riconoscendo che sussistevano le condizioni per sciogliere il Comune, ha deciso di non procedere in virtù di una mossa politica che ha cambiato il quadro: le dimissioni anticipate della precedente amministrazione, seguite dalle elezioni e dalla nomina di una nuova giunta.

Una scelta che ha spiazzato gli osservatori: il rischio scioglimento sembrava concreto e imminente, ma i politici locali hanno anticipato i tempi, evitando che il provvedimento colpisse l’amministrazione in carica. Una manovra che molti definiscono “scaltra”, e che ha avuto effetto.

Il Ministero, pur rinunciando allo scioglimento, non ha chiuso gli occhi: ha infatti imposto una serie di prescrizioni al nuovo sindaco e alla sua giunta. Si tratta di obblighi amministrativi e misure di controllo, mirate a rafforzare la trasparenza, prevenire nuove infiltrazioni e monitorare costantemente l’attività degli uffici comunali.

Nello specifico.

Rafforzare l’attività di controllo delle concessioni comunali e delle pratiche urbanistiche con specifica attenzione a quelle relative al condono edilizio; predisporre puntuali direttive in materia di controllo antimafia, sia di natura preventiva che in ottemperanza a provvedimenti prefettizi interdittivi; adottare direttive ai fini del rafforzamento della vigilanza sulle procedure di appalto di lavori e servizi con particolare riferimento alle procedure di gara in materia di igiene urbana; predisporre accurati controlli sull’attività di riscossione dei tributi comunali, con particolare riferimento al recupero dell’area di evasione tributaria, specie con riguardo a soggetti riferibili al locale contesto malavitoso; adottare misure di vigilanza nella zona costiera per contrastare fenomeni di illegalità riguardanti l’utilizzo delle aree demaniali marittime e prevenire irregolarità nella erogazioni dei servizi ai cittadini”.













