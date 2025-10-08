REGIONALI CAMPANIA, GASPARRI CHIUDE IL CASO CIRIELLI: FORZA ITALIA LO SOSTIENE

Condividi

Edmondo Cirielli è il candidato del centrodestra in Campania. Dopo l’indicazione arrivata ieri da Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati, pochi minuti fa è arrivato anche l’ok di Forza Italia. Il via libera degli azzurri è arrivato al termine di un incontro tra Cirielli, il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, il responsabile Enti locali di Forza Italia Maurizio Gasparri e il coordinatore regionale campano degli azzurri Fulvio Martusciello. «Abbiamo affrontato e chiarito tutte le tematiche riguardanti le imminenti elezioni regionali della Campania. Pertanto, alla luce di questo confronto, Forza Italia esprime una valutazione positiva sulla candidatura di Cirielli a Presidente della Regione Campania per la coalizione di centrodestra», dice Gasparri.













