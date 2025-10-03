Regionali. Nodo candidature in Campania: Giosy Romano si chiama fuori

Condividi

La corsa del centrodestra campano verso le Regionali si complica ulteriormente. Dopo settimane di incertezze, il nome di Giosy Romano, presidente della Zes unica, è emerso come possibile candidato civico. Forza Italia ha ufficialmente dato il via libera, ma Fratelli d’Italia e Lega non hanno confermato, alimentando tensioni nella coalizione. Romano, infastidito, ha smentito ogni interesse alla candidatura, dichiarandosi estraneo alle trattative. Forza Italia ha reagito duramente, parlando di “forze esterne” che avrebbero influenzato la sua scelta e chiedendo chiarimenti per “tutelare la democrazia”.

Intanto resta sul tavolo il nome politico di Edmondo Cirielli (FdI), mentre tra le opzioni civiche si continua a parlare del prefetto Michele di Bari e dei rettori Lorito (Federico II) e Nicoletti (Vanvitelli). Nessuna intesa definitiva è stata ancora raggiunta, e la questione Campania resta collegata al più ampio negoziato tra i partiti del centrodestra su candidature anche in Veneto e Puglia. I prossimi giorni saranno decisivi.

Nel frattempo, Noi Moderati riorganizza la struttura regionale, nominando i nuovi commissari nelle province campane, che saranno presentati domani a Napoli.













