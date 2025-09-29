Comune sciolto per camorra, non solo indagini su Puc ma anche su dichiarazioni mendaci degli ex consiglieri: acquisiti atti in Municipio

Condividi

Non si ferma l’attività investigativa sul Comune, sciolto per la quinta volta nella sua storia a causa di infiltrazioni camorristiche. Nelle ultime ore i carabinieri hanno nuovamente fatto visita al Municipio per acquisire documenti relativi al Piano Urbanistico Comunale (Puc), adottato dalla giunta dell’ex sindaco Matteo Morra poco dopo la conclusione dell’indagine prefettizia che ha poi portato allo scioglimento. Il piano, che prevede uno stop alle nuove cementificazioni nelle aree di espansione e interventi mirati nel centro storico, è ancora in fase di approvazione e necessita del via libera della Città Metropolitana e della triade commissariale.

Al centro dell’interesse investigativo ci sarebbero in particolare alcuni terreni in periferia, oggetto di approfondite valutazioni. Parallelamente, un’altra indagine riguarda la posizione di alcuni ex consiglieri comunali, che avrebbero omesso di dichiarare debiti o contenziosi con l’ente al momento dell’insediamento (il punto più critico, però, è quello delle dichiarazioni mendaci, aspetto penale), con possibili profili di ineleggibilità e responsabilità anche per alcuni funzionari comunali.













