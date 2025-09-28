Incidente mortale a Villaricca: muore motociclista di 24 anni al Corso Italia

Condividi

Tragedia nella serata di oggi a Villaricca, dove un motociclista di 24 anni, Mario Valletta, ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto al corso Italia.

Il giovane, in sella alla sua moto, si è schiantato contro una Fiat 500 per motivi ancora da chiarire. Dopo l’urto, è finito rovinosamente sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime. I soccorsi del 118 sono arrivati in pochi minuti, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: Mario è morto sul colpo, o poco dopo, a causa dei traumi riportati. Le indagini sono affidate alla polizia municipale.













