Carmela Rescigno salva una vita prima di parlare di legalità in una scuola di Marano

Stava per recarsi a Marano, alla scuola parificata “Papa Luciani”, per un incontro con gli studenti sulla legalità. Ma Carmela Rescigno, presidente della Commissione regionale Antimafia e medico, ha dovuto affrontare un’emergenza ben più urgente: una donna sul pianerottolo della sua abitazione è stata colpita da un arresto cardiaco.
Rescigno non ha esitato. Con lucidità e prontezza ha praticato le manovre di rianimazione salvando la vita alla donna, poi trasportata in ospedale in ambulanza. Ora è fuori pericolo.
