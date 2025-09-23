Conte predica pazienza: “Napoli in costruzione, serve tempo”

Condividi

Vittoria, vetta solitaria e punteggio pieno. Ma Antonio Conte, anche dopo il 3-2 contro un Pisa battagliero, non si lascia trasportare dall’euforia. Anzi, al termine del match, in diretta tv, spegne ogni entusiasmo e riporta tutti con i piedi per terra: “Non abbiamo una squadra già pronta come altri club”.

Il riferimento del tecnico è chiaro: mentre le rivali lottano con organici rodati e strutturati, il suo Napoli è ancora un cantiere aperto. Nonostante i 12 punti in quattro giornate, Conte insiste sul concetto di crescita graduale e sul tempo necessario per amalgamare un gruppo rinnovato profondamente.

Alle domande sul mercato definito da molti “imponente”, Conte non ci sta: “Perché grande mercato? Abbiamo preso nove giocatori, ma nessuno da 60 milioni. Fate la media: non è che abbiamo preso fuoriclasse pronti, ma ragazzi da formare”. L’obiettivo, secondo il tecnico, era rifare una rosa praticamente da zero, ma questo comporta inevitabilmente dei rischi.

Conte è soddisfatto delle quattro vittorie iniziali, ma non perde di vista il quadro generale: “Non è facile partire così, soprattutto con tanti nuovi che arrivano da campionati e realtà diverse. Serve pazienza, non possiamo sempre contare sugli stessi undici. Stiamo costruendo una squadra, ed è normale dover aspettare che i nuovi trovino ritmo e intesa”.

Un esempio su tutti è Lorenzo Lucca: “Ha qualità, ma deve ambientarsi, capire il livello degli allenamenti, adattarsi alle richieste. Lo stesso vale per altri. Nessuno è arrivato già fatto. Tocca a noi lavorarci giorno per giorno”.

Se i nuovi devono crescere, c’è chi invece sembra già aver trovato la propria dimensione: Leonardo Spinazzola. L’esterno ex Roma, tornato a buoni livelli dopo i problemi fisici post-Europeo, ha convinto Conte: “Quando sta bene, è impressionante. Sta facendo bene e per ora gioca lui”.

Domenica arriva il primo big match stagionale: il Napoli capolista fa visita al Milan secondo. Ma Conte non vuole sentir parlare di sfide scudetto: “Pensiamo al nostro percorso. Il Milan ha fatto la Champions, ha una rosa solida e si è ulteriormente rinforzato. Noi stiamo cercando di crescere giorno dopo giorno”.

Lo scudetto cucito sul petto pesa, ma Conte lo sa: “Le aspettative sono alte, lo capiamo. Ma ci saranno errori e dobbiamo accettarli. Testa bassa e pedalare”.

Il successo contro il Pisa non è stato semplice, e lo stesso tecnico ammette la sofferenza del finale: “A un certo punto ho pensato che servisse il defibrillatore in panchina. Dovevamo gestirla meglio”. Un pensiero anche per Buongiorno, uscito per infortunio: “Vedremo nei prossimi giorni, speriamo nulla di grave… altrimenti servirà una benedizione”, scherza con un sorriso tirato.













