Grumo Nevano: Blitz antidroga. Carabinieri arrestano operatore ecologico. In casa cocaina e migliaia di euro

A Grumo Nevano i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 38enne incensurato insospettabile del posto per detenzione di droga a fini di spaccio.

I carabinieri, impegnati in un’operazione antidroga, hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, un operatore ecologico che presta servizio nel comune di Giugliano in Campania. Nell’appartamento i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 78 grammi di cocaina, diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente e due bilancini di precisione.

Trovati e sequestrati anche 38.850 euro in contanti. Nell’auto dell’uomo trovate altre due dosi di cocaina.

L’uomo è stato trasferito in carcere













