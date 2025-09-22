Ciro Grillo e i tre suoi amici condannati per stupro di gruppo. Otto anni al figlio dell’ex comico

Il collegio del Tribunale di Tempio Pausania, presieduto dal giudice Marco Contu, dopo 3 ore di camera di consiglio ha inflitto, 8 anni di reclusione a Ciro Grillo, figlio di Beppe, fondatore del M5s, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria, 6 anni e 6 mesi a Francesco Corsiglia.

Nessuno dei quattro era in aula. Assente anche la principale accusatrice, la studentessa italo norvegese all’epoca 19enne.