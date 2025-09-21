Marano, auto contro palo della luce al corso Italia: lievi ferite per un cittadino ucraino

Paura poco fa al corso Italia, a Marano, dove un cittadino ucraino ha perso il controllo della sua vettura finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica.

L’impatto è stato violento: l’auto è andata completamente distrutta e il palo abbattuto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno gestito la messa in sicurezza della zona e disposto la rimozione del mezzo e dei resti del palo.

L’uomo è rimasto ferito, ma nulla di trascendentale: pochi graffi. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto in una delle arterie principali della città.