Notte di incidenti tra Marano, Mugnano e Villaricca: diversi feriti, un giovane grave

Notte di sangue e sirene tra Marano, Mugnano e Villaricca, teatro di diversi incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine. Il bilancio è di diversi feriti, tra cui uno in condizioni gravi.

L’episodio più preoccupante si è verificato a Marano, su corso Umberto, dove un giovane centauro, residente in città, ha perso il controllo della sua moto BMW, finendo rovinosamente sull’asfalto. Il ragazzo indossava il casco, ma l’impatto è stato violento: è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove versa in condizioni critiche. Sul posto i carabinieri della locale stazione per i rilievi













