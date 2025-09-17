Napoli. Aggressione choc a scuola: 17enne colpisce un compagno con un martello, arrestato per tentato omicidio

Condividi

Grave episodio di violenza all’interno di un istituto tecnico industriale di piazza Santa Maria della Fede, nel cuore della città. Poco prima dell’ingresso in aula, uno studente 18enne è stato aggredito con un martello da un compagno di scuola di 17 anni. I due, secondo quanto emerso, frequentavano la stessa classe fino allo scorso anno.

I Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti tempestivamente sul posto. Ricostruita la prima dinamica dei fatti, i militari hanno immediatamente avviato le ricerche dell’aggressore, segnalato poco dopo anche nei pressi della vicina stazione ferroviaria. Ma nel frattempo il 17enne era già rientrato presso la sua abitazione, dove è stato raggiunto dai carabinieri.

All’interno dello zaino del minorenne è stato trovato e sequestrato il martello utilizzato per l’aggressione. Le forze dell’ordine, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, hanno arrestato il ragazzo con l’accusa di tentato omicidio.

Il 17enne è stato trasferito al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei. Intanto, la vittima è stata portata in codice giallo all’ospedale Pellegrini per le gravi ferite alla testa, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sono in corso ulteriori indagini per chiarire le motivazioni alla base del gesto e ricostruire nel dettaglio l’accaduto.













