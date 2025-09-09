FRANCIA IN GINOCCHIO, BAYROU SFIDUCIATO, L’ENNESIMO FALLIMENTO DI MACRON

Da
redazione
-
0
Francois Bayrou, leader of French centrist party MoDem (Mouvement Democrate), arrives to attend a ceremony for the French victims of the Oct.7 2023 Hamas' attack, at the Invalides monument, Wednesday, Feb.7, 2024. France is paying tribute to French victims of Hamas' Oct. 7 attack, in a national ceremony led by President Emmanuel Macron four months after the deadly assault in Israel that killed some 1,200 people, mostly civilians, and saw around 250 abducted.(Gonzalo Fuentes/Pool via AP)
Condividi
Visite: 22
56 Visite

Finale scontato per il primo ministro centrista che va a casa con 364 voti contrari solo 194 a favore. L’Eliseo prende atto della caduta del governo e prende tempo. Rassemblement national e ultrasinistra chiedono lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e le elezioni anticipate

Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, un governo cade in seguito a un voto di fiducia. A nulla sono valsa la citazione di De Gaulle e l’appello alla responsabilità del premier Bayrou che domani darà le dimissioni. Quando si era insediato aveva annunciato “Davanti a noi abbiamo un Himalaya di difficoltà”, oggi deve incassare il suo fallimento. Fin dalla vigilia le opposizioni, Rassemblement national in testa insieme all’estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon, aveva promesso battaglia. E così è stato.

 

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore