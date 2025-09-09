FRANCIA IN GINOCCHIO, BAYROU SFIDUCIATO, L’ENNESIMO FALLIMENTO DI MACRON

Finale scontato per il primo ministro centrista che va a casa con 364 voti contrari solo 194 a favore. L’Eliseo prende atto della caduta del governo e prende tempo. Rassemblement national e ultrasinistra chiedono lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e le elezioni anticipate
Una Waterloo annunciata. Al termine di un pomeriggio di fuoco l’Assemblea nazionale francese ha sfiduciato il premier François Bayrou: 364 voto contro e solo 194 a favore del leader centrista. Un verdetto pesantissimo. Lo scarto fra sì e i no al governo Bayrou è stata decisamente più ampio del previsto. Alla vigilia si calcolava che i voti a favore del governo sarebbero stati 220, ma soltanto 194 di quelli previsti sono stati depositati nell’urna. Hanno invece fatto il pieno le opposizioni della droite e dell’intera gauche.La prova di forza sulla legge di bilancio lacrime e sangue (44 miliardi) si è trasformata in un boomerang per il primo ministro. L’esito della voto conferma la crisi irreversibile in cui versa la Francia di Emmanuel Macron, il vero sfiduciato.
Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, un governo cade in seguito a un voto di fiducia. A nulla sono valsa la citazione di De Gaulle e l’appello alla responsabilità del premier Bayrou che domani darà le dimissioni. Quando si era insediato aveva annunciato “Davanti a noi abbiamo un Himalaya di difficoltà”, oggi deve incassare il suo fallimento. Fin dalla vigilia le opposizioni, Rassemblement national in testa insieme all’estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon, aveva promesso battaglia. E così è stato.