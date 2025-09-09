FRANCIA IN GINOCCHIO, BAYROU SFIDUCIATO, L’ENNESIMO FALLIMENTO DI MACRON

Una Waterloo annunciata. Al termine di un pomeriggio di fuoco l’Assemblea nazionale francese ha sfiduciato il premier François Bayrou: 364 voto contro e solo 194 a favore del leader centrista. Un verdetto pesantissimo. Lo scarto fra sì e i no al governo Bayrou è stata decisamente più ampio del previsto. Alla vigilia si calcolava che i voti a favore del governo sarebbero stati 220, ma soltanto 194 di quelli previsti sono stati depositati nell’urna. Hanno invece fatto il pieno le opposizioni della droite e dell’intera gauche.La prova di forza sulla legge di bilancio lacrime e sangue (44 miliardi) si è trasformata in un boomerang per il primo ministro. L’esito della voto conferma la crisi irreversibile in cui versa la Francia di Emmanuel Macron, il vero sfiduciato.