Marano, l’urna di San Castrese in città. Izzo: “Momento importante, ma non per le passerelle politiche”

Associare un evento di sacralità assoluto che vede le reliquie del Patrono di Marano San Castrese far ritorno in città dopo 4 secoli a tematiche puramente politiche che hanno la loro ragion di esistere nelle convinzioni di chi le professa squarcia il velo di misticità e di silenzioso abbraccio del Santo alla comunità maranese.

La collettività in questi giorni con l’ arrivo dopo secoli delle reliquie del Santo Patrono in città sta vivendo un momento unico irripetibile di abbraccio della propria anima al suo protettore chiamato in soccorso nei momenti bui della città durante i secoli.

Lasciamo vivere questo momento mistico di alto livello a ogni singolo cittadino politici compresi, affinché possano attraverso l’ opera e l’ esempio di vita di San Castrese maturare la consapevolezza che essere credente e devoto al Santo passa soprattutto attraverso l’ amore per il territorio, per se stessi e per gli altri.

La politica di appartenenza e dell’ apparire é altra cosa da non confondere con momenti così alti di Sacralità.

Michele Izzo













