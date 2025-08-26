REGIONALI, I DEMOCRATICI SI PIEGANO A CONTE: FICO E’ IL CANDIDATO, A DE LUCA JUNIOR IL PARTITO. ANCHE RUOTOLO E SARRACINO SI ALLINEANO

Visite: 210

49 Visite

Si sblocca la vicenda del congresso regionale del Pd e, dunque, a breve sarà ufficializzato il nome di Roberto Fico in corsa per la presidenza della Regione Campania per il campo largo.

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni quando a Napoli è atteso – riferiscono fonti dei 5 stelle – il leader pentastellato Giuseppe Conte. Ieri il commissario regionale del Pd, Antonio Misiani, ha incontrato proprio l’ex presidente della Camera e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Oggi la segretaria nazionale dem Elly Schlein ha invece voluto parlare con Sandro Ruotolo e Marco Sarracino, contrari all’ipotesi di Piero De Luca segretario regionale del partito (come da accordi con il padre governatore). I due componenti della segreteria nazionale, a quanto pare, hanno accettato in nome dell’unità. E anche perché sono tra i primi sponsor della candidatura di Fico.