False fideiussioni per appalti pubblici: 2,8 milioni sequestrati e 4 misure cautelari

Una maxi truffa ai danni di enti pubblici è stata smascherata dalla Guardia di Finanza di Roma, con il supporto dei reparti di Napoli e Caserta. Quattro persone sono state colpite da misure cautelari – una in carcere, una ai domiciliari e due con obbligo di firma – nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma.

Le indagini, avviate dopo una denuncia del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, hanno portato alla scoperta di un’associazione per delinquere specializzata nell’emissione di false polizze fideiussorie e contratti assicurativi, utilizzati come garanzia per partecipare a gare d’appalto pubbliche.

Attraverso una società di mutuo soccorso e 15 società satelliti, il gruppo criminale – composto da 10 soggetti – ha perpetrato oltre 50 episodi di truffa, producendo documentazione falsa per un valore complessivo di oltre 25 milioni di euro. I proventi illeciti finora accertati ammontano a 2,8 milioni, già sottoposti a sequestro preventivo.

L’inchiesta rappresenta un duro colpo ai tentativi di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici, e si inserisce nelle attività della Guardia di Finanza per la tutela della legalità economica e della concorrenza leale.

Si ricorda che le misure cautelari sono state emesse nella fase delle indagini preliminari e che, fino a sentenza definitiva, per gli indagati vale la presunzione di innocenza.













