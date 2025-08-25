La Lega propone di togliere la prima casa dal calcolo Isee

Sull’Isee pesa come detto anche la proprietà immobiliare. Il vicepremier Matteo Salvini ha sottolineato come l’attuale meccanismo di calcolo impedisca l’erogazione di una serie di bonus alle famiglie del ceto medio. “Se non hai un Isee abbastanza basso non hai bonus per l’asilo, per l’affitto, per la bolletta della luce. Solo che l’Isee risulta alto se hai una casa di proprietà, sei considerato ricco e sei eliminato. È una follia”, ha sottolineato il leader del Carroccio durante incontro di partito a Pinzolo (Trento). “La prima casa bisogna toglierla dal calcolo dell’Isee. Perché altrimenti i bonus vanno sempre ai soliti, mentre quelli che lavorano e dichiarano tutto se la prendono sempre in saccoccia”, ha aggiunto.
L’apertura di Giorgetti
Non è la prima volta che nel governo si ragiona sull’ipotesi di modificare l’Isee. Già lo scorso giugno, il ministro dell’Economia in quota Lega, Giancarlo Giorgetti, aveva annunciato l’apertura, presso la Presidenza del Consiglio, di un tavolo tecnico sull’indicatore alla luce di un contesto “profondamente trasformato”. “Un indicatore correttamente aggiornato contribuirà a fornire nuove indicazioni e spunti per migliorare l’efficacia di strumenti a sostegno della famiglia, l’Assegno unico e altre misure di contrasto alla povertà”, erano state le parole del titolare del Mef in audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sugli effetti economici e sociali derivanti dalla transizione demografica in atto