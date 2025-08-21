Venezuela. Gli Stati Uniti hanno aumentato la taglia su Maduro a 50 milioni di dollari

Condividi

Sale la tensione in Sud America, dopo la decisione dell’amministrazione Trump di dispiegare forze aeree e navali davanti alle coste venezuelane. La scelta fa parte di una più ampia operazione di contrasto alle bande di narcotrafficanti latinoamericane, che sarebbero agevolate nel loro operato dallo stesso governo di Caracas, secondo quanto sostenuto dagli Stati Uniti. La procuratrice generale Pam Bondi ha anche annunciato il raddoppio della taglia sul presidente venezuelano Nicolas Maduro, definito dagli Usa il leader del “Cartel de los soles”, a 50 milioni di dollari.













