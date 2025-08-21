Condividi

Un pranzo in famiglia, forse la torta con le candeline e via, verso nuove avventure. Perché, certo, non saranno gli 80 anni a fermare Rita Pavone. La cantante li compie il 23 agosto (è nata a Torino nel 1945) che, come ha dichiarato lei stessa, quell’età non se la sente proprio. Una carriera lunga e fortunata la sua, legata a doppio filo alla vita privata che l’ha vista sposare, appena ventitreenne, Teddy Reno, cantante anche lui nonché patron del Festival degli sconosciuti di Ariccia di cui lei, nel 1962, ha vinto la prima edizione con Moliendo Cafè e altri brani del repertorio di Mina.

Gli 80 anni di Rita Pavone

All’epoca, la “Zanzara di Torino” è agli inizi della carriera, si è esibita solo in qualche locale di Torino, mentre lavora in una camiceria per aiutare la famiglia. Quel Festival è la svolta della sua vita in tutti i sensi: dal matrimonio con l’oggi 99enne Teddy Reno, celebrato nel 1968 e contestato da tanti perché lui all’epoca era ancora sposato civilmente con Vania Protti e perché aveva 19 anni più di lei, nasceranno i due figli Alessandro e Giorgio. E dalla vittoria scaturisce il suo primo contratto discografico, con la Rca.

La popolarità prima, il successo inarrestabile subito dopo

La popolarità arriva a partire dal 1963 con brani entrati nella storia della musica italiana: La partita di pallone, Sul cucuzzolo, Alla mia età, Come te non c’è nessuno, Il ballo del mattone, Datemi un martello. L’anno dopo a consacrarla è lo sceneggiato televisivo diretto da Lina Wertmuller “Il giornalino di Gian Burrasca” (tratto dall’omonimo romanzo di Vamba): la Pavone non solo interpreta l’irresistibile sigla Viva la pappa col pomodoro ma, complice il fisico minuto e i capelli corti, veste i panni del giovanissimo protagonista Gianni Stoppani.

Dalla canzone alla tv passando per l’exploit dei “musicarelli”

Non solo. La televisione la vedrà ancora nella commedia Due sul pianerottolo, al fianco di Erminio Macario, e in tante trasmissioni, da Studio Uno a Canzonissima e Senza rete, da Buona domenica a Ballando con le stelle (dove si è classificata al terzo posto, in coppia con Simone Di Pasquale). Fino all’ultimo Ora o mai più, dove ha partecipato nel ruolo di coach (con Valerio Scanu) e giurata. Per non parlare del fatto che, nella sua biografia, ci sono anche alcuni film: soprattutto “musicarelli” scritti su misura per lei come Rita la zanzara, Non stuzzicate la zanzara e Little Rita nel West.

Un trionfo anche all’estero: le cifre del suo successo

Un successo stratosferico, che la segue anche all’estero: è del 1965 la prima esibizione alla Carnegie Hall di New York. Certo, in una carriera così lunga non sono mancati neanche alcuni momenti difficili, legati ad esempio alle critiche al matrimonio con Teddy Reno (siamo pur sempre negli Sessanta…). Ma il successo che dura tutt’oggi e i cinquanta milioni di dischi venduti, l’hanno ripagata in maniera soddisfacente. Decisamente.

Rita Pavone, 80 anni e non sentirli

Per non parlare, poi, delle sue quattro partecipazioni in gara al Festival di Sanremo (nel 1969, 1970, 1972 e 2020). Più quella del 2005 come ospite di Toto Cutugno e Annalisa Minetti. E pensare che proprio in quello stesso anno sarebbe stata operata d’urgenza al cuore con un intervento che le ha salvato la vita. Un esempio di forza caratteriale e resilienza, il suo, che ha portato Rita Pavone a essere la diva che ancora oggi è. E che il 25 luglio 2025, ad Aulla, ha ricevuto il Premio Lunezia alla Carriera. Pochi mesi prima era uscito il suo primo libro, Gemma e le altre, dal titolo di un suo celebre album. Ma questa è un’altra storia: una storia che, con Rita Pavone, non conosce flessioni negative o stop. Auguri Rita!













