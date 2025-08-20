Marano. Armando Guidelli stroncato da una rara leucemia a 51 anni: oggi l’ultimo saluto

Condividi

Una forma rara e aggressiva di leucemia ha portato via in pochi mesi Armando Guidelli, 51 anni, imprenditore conosciuto e stimato tra Marano e Giugliano.

Armando ha affrontato la malattia con coraggio e determinazione, senza mai perdere la dignità e la forza che lo hanno sempre contraddistinto. Purtroppo, nonostante le cure e la battaglia quotidiana, non c’è stato nulla da fare.

Era il titolare della CRC Guidelli, azienda specializzata in modifiche, revisioni e collaudi di furgoni, gru e automezzi. Un punto di riferimento nel settore, costruito negli anni con impegno, professionalità e serietà. Ma al di là del lavoro, Armando era soprattutto una persona disponibile, onesta e profondamente legata alla sua famiglia e alla sua comunità.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto enorme in chi lo conosceva. A piangerlo oggi ci sono la compagna, le sue due figlie, i genitori, i parenti e tantissimi amici, clienti e collaboratori che gli hanno voluto bene e che ne ricordano il sorriso discreto, la calma e il senso del dovere. La notizia è stata lanciata stamani dal Meridianonews.

L’ultimo saluto è previsto per oggi, alle ore 17,30, nella chiesa dello Spirito Santo di via Piave, a Marano.













