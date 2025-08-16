“Hamas ha fatto anche cose buone”: la Napoli delle onorificenze a Francesca Albanese

Condividi

In una città in pieno boom turistico, dove i decibel delle lingue straniere coprono quelli dei napoletani esasperati dal traffico, dai rifiuti, dalla criminalità diffusa e dall’assenza cronica di regole, il Consiglio comunale trova il tempo e la convinzione per concedere la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, “relatrice speciale ONU” per i territori palestinesi, conosciuta più per le sue posizioni controverse che per una reale attività diplomatica equilibrata.

Frasi come “Hamas è una forza politica, ha vinto le elezioni del 2005, ha fatto anche cose buone” – attribuitele e mai smentite nel merito – dovrebbero essere sufficienti a tenere chiunque lontano da un riconoscimento istituzionale. Non per partito preso, non per partigianeria geopolitica, ma per il semplice principio di prudenza democratica: non si possono ignorare le implicazioni ideologiche e simboliche di chi si spinge a parlare di “ospedali” e “strutture pubbliche” costruiti da un’organizzazione che, secondo l’UE e molti altri Paesi occidentali, è un gruppo terroristico.

Ma a Napoli va bene così. In una città che da anni premia il folklore politico, dove il dibattito è monopolizzato da ex attivisti di centri sociali convertiti in amministratori pubblici e dal menestrello dei parcheggiatori abusivi, nessuno si scandalizza. Nessun giornale che si discosti dal pensiero dominante, nessun moderato che alzi la voce, nessun intellettuale che firmi un appello.

Eppure, basterebbe uno sguardo fuori da Napoli – fuori anche solo dal recinto ideologico in cui la sinistra più ideologica si è auto-reclusa – per capire che certe posizioni non sono affatto “controinformazione”, ma vera e propria propaganda.

Non si tratta di negare la tragedia palestinese o l’ingiustizia delle occupazioni, ma di riconoscere che un ente pubblico, un Consiglio comunale, non può farsi megafono di tesi unilaterali, ambigue, o francamente pericolose. Riconoscere un titolo onorifico significa riconoscere una visione del mondo, un metodo, una persona come esempio civico. Davvero Francesca Albanese incarna tutto questo?

L’impressione è che si sia scelto ancora una volta il gesto eclatante, il simbolo vuoto, la provocazione di bandiera, utile a cementare un’identità ideologica piuttosto che a elevare il dibattito pubblico.

In una Napoli che avrebbe bisogno di meno retorica e più rigore, meno atti simbolici e più rispetto per la complessità, questa cittadinanza onoraria è un atto di disonore. Ma evidentemente, in un luogo dove tutto è spettacolo, anche l’onore può essere messo in scena.













