Investita e uccisa da giovani rom: rintracciati tre dei quattro spariti. Andranno in comunità

Chiesa gremita e tanta commozione oggi per i funerali di Cecilia De Astis, la 71enne che lunedì scorso è morta dopo essere stata investita da un auto con a bordo quattro minorenni. Circa 200 le persone presenti nella chiesa di San Barnaba, nel quartiere Gratosoglio. Sulla bara sono stati posti mazzi di gerbere gialle e altri fiori magenta e bianchi. In apertura della cerimonia, i familiari hanno voluto ricordare la donna. Uno dei figli, Filippo Di Terlizzi, è entrato nella chiesa portando un’orchidea: “Mi ricorda mia mamma – ha detto a margine -. Non tanto per l’orchidea in sé, ma per i colori e lo stile del fiore: il bianco mi ricorda il candore di mia mamma e questo viola che un po’ richiama l’evento traumatico che ha portato alla sua dipartita”.

Travolta e uccisa, 11enne fermata su un’auto guidata da nonna

La ragazzina di 11 anni coinvolta nell’omicidio stradale della pensionata Cecilia De Astis travolta e uccisa da un auto rubata lunedì a Milano è stata fermata lungo l’autostrada A6 Torino-Savona all’altezza del casello di Fossano, in provincia di Cuneo, in direzione Ventimiglia a bordo di un auto guidata dalla nonna (i suoi genitori sono in Bosnia per un lutto) . I due fratellini, tra i quali il 13enne che era alla guida dell’auto che ha falciato l’anziana, sono stati trovati in Piemonte in un terreno agricolo nel Comune di Beinasco, in provincia di Torino, dove un tempo esisteva un insediamento rom. Gli agenti della Polizia locale di Milano hanno monitorato i loro movimenti dopo che ieri sera erano usciti dall’accampamento di via Selvanesco senza darne comunicazione alle Forze dell’ordine, li avevano seguiti e fermati una volta apparsa chiara la loro intenzione di allontanarsi. Erano già usciti nel pomeriggio ma erano tornati nell’area dopo poco. Proseguono le ricerche per individuare il quarto minore

Travolta e uccisa, i minori saranno collocati in comunità

I minori coinvolti nell’omicidio stradale di Cecilia De Astis a Milano, travolta e uccisa lunedì in via Saponaro, saranno poi collocati in comunità protette con la collaborazione del pronto intervento minori del Comune di Milano. Il provvedimento di portare in un luogo sicuro i tre ragazzini trovati coinvolti nell’omicidio stradale di Cecilia De Astis a Milano – spiega la Polizia locale – è stato assunto d’intesa con la Procura minorile, che aveva appena avanzato dei ricorsi urgenti a tutela dei minori ed era in attesa delle necessarie determinazioni del Tribunale. Una minore è stata fermata, con la collaborazione della Polizia Stradale del Compartimento Piemonte, sull’autostrada A6 Torino-Savona all’altezza del casello di Fossano, in provincia di Cuneo, in direzione Ventimiglia.

Due fratelli, tra cui il conducente dell’auto che ha provocato il decesso della signora De Astis, sono stati fermati in Piemonte in un terreno agricolo nel Comune di Beinasco, in provincia di Torino.

3 minori allontanati da famiglie, portati in luogo sicuro

Sono stati allontanati dalle famiglie e collocati in un luogo sicuro tre dei quattro ragazzini che hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis. Il provvedimento è stato eseguito tra la serata di mercoledì e la scorsa notte dalla Polizia Locale di Milano, mentre sono in corso le ricerche per trovare il quarto minore, al momento irreperibile. Il provvedimento d’urgenza, spiega la polizia locale, «si è reso necessario in quanto le famiglie si erano allontanate dal luogo di dimora senza comunicare le loro intenzioni, nonostante la buona collaborazione nelle indagini iniziali».

I tre minori saranno andranno in comunità

Tutti e tre i minori saranno collocati in comunità protette, con la collaborazione del pronto intervento minori del Comune di Milano. Sono in corso le attività per rintracciare il quarto minore.

Rintracciati tre dei quattro minorenni

Sono stati allontanati dalle famiglie e collocati in un luogo sicuro tre dei quattro ragazzini che hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis. Il provvedimento è stato eseguito tra la serata di mercoledì e la scorsa notte dalla Polizia Locale di Milano, mentre sono in corso le ricerche per trovare il quarto minore, al momento irreperibile. Il provvedimento d’urgenza, spiega la polizia locale, «si è reso necessario in quanto le famiglie si erano allontanate dal luogo di dimora senza comunicare le loro intenzioni, nonostante la buona collaborazione nelle indagini iniziali».

Viaggiava sulla A6 Torino-Savona

La bambina è stata fermata mentre viaggiava sulla macchina di familiari la sera del 13 agosto. Viaggiava sulla A6 Torino-Savona. La bimba di 11 anni coinvolta nell’inchiesta insieme ad altri 4 minorenni per la morte di Cecilia De Astis, 71 anni, investita a Milano, si trova attualmente all’ospedale “Regina Montis Regalis” di Mondovì. Lo riporta La Stampa. La piccola, italiana e minore di 14 anni, non è ricoverata per motivi sanitari, ma accolta temporaneamente in ospedale per assistenza socio-assistenziale, in attesa dell’intervento dei servizi sociali.

Le indagini sui quattro ragazzini che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis a Milano: le notizie di oggi 14 agosto.













