Marco Iasevoli (Per Pomigliano) a nome della rete politica PER: “C’è poco da festeggiare, il decreto del Viminale accerta ripetute irregolarità”

C’è poco da festeggiare, purtroppo per Pomigliano. La maggioranza prova a capovolgere la realtà, ma la verità è che dal ministro Piantedosi è arrivata una pesante bocciatura dell’amministrazione. Il decreto accerta “ripetute irregolarità”, commina prescrizioni nette, fissa una scadenza di quattro mesi per ripristinare il rispetto delle leggi e impone il monitoraggio del prefetto. Il Viminale sconfessa e stigmatizza l’operato dell’amministrazione su urbanistica, licenze commerciali, concorsi, appalti pubblici, forniture, controlli anti-abusi e chi più ne ha più ne metta. Criticità acute e sistematiche che segnaliamo regolarmente da mesi e che ora vengono messe nero su bianco. Festeggiano ma è un’altra pagina triste per Pomigliano.