Ponte sullo Stretto, via libera del Cipess al progetto definitivo

Via libera del Cipess al progetto del Ponte sullo Stretto, opera al centro di un lungo e accidentato percorso, con avvii e brusche frenate nel corso degli anni che sono costate cause milionarie ancora pendenti davanti ai giudici. Lo fa sapere il Mit. L’intervento sarà interamente finanziato con fondi pubblici, per un valore complessivo di 13,532 miliardi di euro. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, coordina le principali strategie di investimento pubblico.

Con il passaggio al Cipess però l’iter non è concluso: servirà il semaforo verde della Corte dei conti sugli aspetti finanziari dell’intervento. Oltre alla struttura principale di 3.300 metri di campata, vanno considerati circa 40 km di raccordi stradali e ferroviari, in gran parte in galleria, per collegare il ponte alle principali autostrade e linee ferroviarie ad alta capacità di Calabria e Sicilia.













