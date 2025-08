Barcellona, bambino di 10 anni con passaporto scaduto lasciato solo in aeroporto: genitori si imbarcano ugualmente

Condividi

Lasciare un figlio di dieci anni da solo in aeroporto per potersi imbarcare su un volo: è quanto avvenuto all’aeroporto El Prat di Barcellona, in una vicenda che ha sollevato una forte ondata di indignazione sui social.

Il fatto

A raccontare l’episodio è stata una coordinatrice del traffico aereo, tramite un video pubblicato su TikTok che ha superato le 300mila visualizzazioni in poche ore. La donna, visibilmente scossa, ha spiegato di essere stata avvicinata da un bambino che le ha detto di essere stato lasciato lì dai genitori perché in possesso di un passaporto scaduto e privo del visto necessario per viaggiare. I genitori, secondo quanto ricostruito, avrebbero comunque deciso di imbarcarsi sul volo, lasciando il figlio in attesa di un parente che sarebbe dovuto arrivare in aeroporto a prenderlo.

L’intervento della polizia

Il personale dell’aeroporto, appresa la situazione, ha immediatamente allertato la polizia, che è intervenuta rapidamente. Gli agenti sono riusciti a rintracciare i genitori a bordo dell’aereo, facendoli scendere prima del decollo e accompagnandoli alla stazione di polizia interna dello scalo, dove nel frattempo si trovava anche il bambino.

La denuncia via social

Nel video di denuncia, la coordinatrice – protagonista del racconto – ha commentato duramente l’accaduto: «Come controllore di volo ne ho viste tante, ma questa situazione è stata surreale», ha detto.

«Da madre, fatico a capire come si possa lasciare un figlio così piccolo da solo in aeroporto, aspettando un parente che potrebbe metterci ore ad arrivare», ha aggiunto, rivolgendosi direttamente al pubblico del web.

Il video ha immediatamente fatto il giro dei social, generando centinaia di commenti di sdegno e preoccupazione, con molti utenti che si sono chiesti se non fosse necessario un intervento da parte delle autorità competenti per verificare la condizione familiare del minore.

L’episodio è ora al vaglio delle autorità aeroportuali e di polizia, che potrebbero valutare provvedimenti nei confronti dei genitori per l’abbandono temporaneo del minore e la violazione delle norme di viaggio.













