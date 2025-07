Arzano.  Centauri senza casco, guida senza patente e assicurazioni scadute, oltre quaranta veicoli sequestrati

Il resoconto delle attività della polizia locale a seguito di intensi controlli sul territorio é notevole, soprattutto per la guida senza casco ed assicurazione scaduta.

Nonostante il notevole impegno per la tutela ambientale per prevenire roghi e abbandono rifiuti, gli agenti della polizia locale di Arzano per diversi giorni hanno setacciato il territorio individuando e sanzionando gli utenti della strada indisciplinati.

Sicurezza stradale e rispetto delle norme del codice della strada gli obiettivi e a finire sotto chiave sono stati circa 40 veicoli, tra cui 17 moto.

Le violazioni riguardano la guida senza casco, senza assicurazione, revisione scaduta, guida con il cellulare, soste selvagge.

Il bilancio é di 7 patenti ritirate, 200 sanzioni contestate e oltre 30mila euro gli importi inflitti.

Tre persone sono state denunciate alla Procura della Repubblica in quanto i conducenti guidavano con veicolo già sotto sequestro ed il veicolo verrà confiscato.

L’obiettivo degli uomini diretti dal colonnello Biagio Chiariello é quello di garantire una maggiore sicurezza stradale.