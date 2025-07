MARANO. La Sagra di Monteleone giunge alla sua XXI edizione

Condividi

Visite: 112

49 Visite

Si terrà sabato 2 e domenica 3 agosto, nella suggestiva cornice del Castello

Federiciano di Monteleone a Marano di Napoli, la Sagra della salsiccia

giunta al traguardo della 21esima edizione, un evento di beneficenza molto

atteso ogni anno perché in grado di coniugare il gusto dell’enogastronomia

locale con la storia e la cultura del territorio poiché si svolge in un sito

medievale, voluto da Federico II di Svevia quale dimora per le sue batture di

caccia e divenuto un simbolo distintivo dell’identità dei luoghi. In questo

speciale anniversario le due serate saranno allietate dalla partecipazione di

artisti e cantanti come Annamaria Colasanto, Romeo Barbaro e i Marechiaro

di Rosario Attanasio. Non mancherà, quindi, il divertimento, la genuinità delle

degustazioni e il piacere di trascorrere in armonia due belle serate dell’estate

maranese.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews