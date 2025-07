Marano, il senatore Silvestro ricevuto al comando dei vigili urbani. Il Pd locale chiede provvedimenti contro la comandante De Luca. “Grave scorrettezza istituzionale”

Condividi

Grave scorrettezza istituzionale: il Partito Democratico di Marano di Napoli chiede

chiarimenti e provvedimenti immediati Il Partito Democratico di Marano di Napoli esprime sconcerto e profonda preoccupazione per quanto accaduto nella giornata di oggi presso la sede del Comune, dove il Comandante della Polizia Municipale ha ricevuto ufficialmente il Senatore Silvestro, senza alcuna preventiva comunicazione o condivisione con l’Amministrazione comunale. Tale gesto, compiuto in totale autonomia, rappresenta una gravissima violazione delle regole istituzionali, oltre che una palese mancanza di rispetto nei confronti degli organi eletti dal popolo e del principio basilare della corretta gerarchia amministrativa. Nessun dirigente o funzionario può permettersi di gestire rapporti istituzionali di tale rilievo al di fuori del quadro politico e amministrativo di riferimento.

Il Partito Democratico tiene a sottolineare come la presenza di esponenti del Parlamento

nazionale sul nostro territorio sia sempre benvenuta e auspicata. Riteniamo fondamentale che i rappresentanti delle istituzioni centrali si interessino ai problemi di Marano e si confrontino con la realtà locale.

Tuttavia, non possiamo accettare che questo avvenga in modo disordinato, opaco e scorretto, con iniziative personali da parte di dirigenti comunali che non hanno alcuna legittimità politica o istituzionale per rappresentare il Comune in occasioni ufficiali.

Per questo motivo, il Partito Democratico di Marano di Napoli attraverso i propri esponenti in consiglio comunale ha scritto al Sindaco chiedendo con fermezza presi tutti i provvedimenti del caso, nella massima trasparenza e nel rispetto delle regole che governano la vita dell’Ente. È necessario ristabilire un chiaro principio di ordine, legalità e rispetto delle funzioni istituzionali. Chiediamo inoltre, ove non presente di intervenire attraverso l’istituzione di regole e protocolli precisi per la gestione di visite istituzionali sul territorio, affinché non si verifichino più episodi di tale gravità, che danneggiano l’immagine dell’Ente e minano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni locali.

Il Partito Democratico continuerà a operare con serietà e responsabilità per il bene di Marano, nel rispetto delle regole democratiche e con la massima apertura verso ogni interlocuzione istituzionale.

Ma lo farà sempre nel quadro del rispetto dei ruoli, della trasparenza e della legalità.

Marano di Napoli, 28/07/2025

Il Partito Democratico di Marano di Napoli













