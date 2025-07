WEST NILE, CHI ERA L’IMPRENDITORE MORTO DOPO IL CONTAGIO A BAIA DOMIZIA

Si chiamava Mario Tatangelo, aveva 77 anni, ed era il titolare di un atelier di moda a Isola del Liri: è la prima vittima di West Nile in provincia di Frosinone. E’ morto questa mattina nell’ospedale Spallanzani di Roma dove era stato ricoverato appena diagnosticata la malattia.

Tatangelo aveva soggiornato recentemente a Baia Domizia, in provincia di Caserta, per un periodo di vacanza al mare e si sospetta possa avere contratto lì la malattia.

Le malattie pregresse

Trapiantato di cuore nel 2014 e seguito al San Camillo – Forlanini, era stato ricoverato il 26 luglio con febbre alta fino a 40 gradi che gli era salita dal 20 luglio, la diagnosi di West Nile è stata poi confermata dalle analisi due giorni dopo il ricovero. È morto oggi poco prima delle 6.30 del mattino.

Tatangelo è il primo paziente affetto da West Nile in provincia di Frosinone, con i rilevamenti di oggi sono saliti invece a 44 i casi diagnosticati nel Lazio, di cui 41 in provincia di Latina e 2 in provincia di Roma, più Tatangelo infettato fuori Regione. In Ciociaria il virus sta colpendo i cavalli, al punto che la Asl ha intensificato l’attività di sorveglianza per monitorare l’estensione del contagio sugli equini in provincia di Frosinone così come nelle Asl Rm5, Rm6 e di Latina.