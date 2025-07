Crollo del montacarichi a Napoli, quattro indagati per la morte di tre operai

Condividi

Stavano salendo sul cestello di un carrello elevatore per raggiungere il tetto di un edificio in via San Giacomo dei Capri, al Rione Alto, dove erano in corso lavori di rifacimento del lastrico solare condominiale. Ma qualcosa è andato storto: il ponteggio si è improvvisamente staccato dalla parete dell’immobile, si è inclinato bruscamente e i tre operai sono precipitati nel vuoto, facendo un volo di circa venti metri.

Per Luigi Romano, 67 anni di Arzano, Ciro Pierro, 62 anni di Calvizzano, e Vincenzo Del Grosso, 54 anni, residente a Napoli in via Duomo, non c’è stato nulla da fare: sono morti sul colpo. Una tragedia sul lavoro che scuote ancora una volta la città di Napoli, costretta ad assistere all’ennesimo incidente mortale nei cantieri.

Le indagini, coordinate dalla procura, hanno già portato all’iscrizione nel registro degli indagati di quattro persone: l’amministratore del condominio dove si stavano svolgendo i lavori, il coordinatore della sicurezza del cantiere, il titolare dell’impresa per cui lavoravano le vittime e il rappresentante della società che ha fornito in noleggio la piattaforma elevatrice coinvolta nel crollo.

Le verifiche tecniche sono in corso per stabilire le cause precise dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. I primi riscontri parlano di un cedimento strutturale del montacarichi, ma sarà l’inchiesta a chiarire se ci siano stati errori nella progettazione, nell’installazione o nella manutenzione dell’attrezzatura.

Intanto, il quartiere e l’intera città piangono tre nuove vittime del lavoro, in attesa che la giustizia faccia il suo corso e che si individuino colpe e mancanze in un sistema che continua a mettere a rischio la vita di chi lavora.













