Tentata rapina a Mugnano: spari fuori a un ristorante, nel mirino il tiktoker Mariomario

Attimi di tensione nella serata di ieri a Mugnano, dove i carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in via Madonna delle Grazie 45 per una tentata rapina con esplosione di colpi d’arma da fuoco.

Nel mirino dei malviventi è finito Mariomario, 32enne del posto, noto tiktoker con migliaia di follower. L’uomo si trovava all’esterno di un ristorante in compagnia della propria famiglia e aveva appena concluso una diretta social quando è stato avvicinato da due persone in sella a uno scooter.

Il passeggero, con volto coperto, è sceso dal mezzo e ha tentato di rapinare il 32enne, intimandogli di consegnare il borsello. La vittima ha reagito prontamente e i due sono fuggiti, ma prima di allontanarsi hanno esploso due colpi d’arma da fuoco in direzione del locale.

Per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi balistici e raccolto testimonianze. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei responsabili, anche grazie all’eventuale supporto delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Le forze dell’ordine non escludono alcuna pista, mentre la comunità resta scossa per l’episodio, avvenuto in un’area densamente frequentata anche da famiglie.