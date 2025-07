Rapina fallita a Giugliano: colpo di pistola in aria, in fuga due malviventi

Condividi

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti a Via G. Marconi 69 per una tentata rapina con esplosione di un colpo d’arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione pare che due individui abbiano tentato di rapinare il proprietario di un negozio di elettronica minacciandolo con una pistola. Non riuscendo nell’intento per le resistenze della vittima, un rapinatore ha sparato un colpo d’arma da fuoco in aria, per poi darsi alla fuga. Nessun ferito. I carabinieri hanno repertato un bossolo calibro 7,65. Indagini in corso.













