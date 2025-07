“Bellezza illegale”: scoperta clinica abusiva in casa, denunciata influencer a Villaricca

Condividi

Visite: 119

17 Visite

Continuano i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nell’ambito del contrasto alle attività sanitarie abusive. A finire nel mirino dei militari è stata una donna di 35 anni residente a Villaricca, denunciata per esercizio abusivo della professione medica.

La donna, molto attiva sui social con migliaia di follower, pubblicizzava trattamenti di chirurgia estetica non autorizzati con slogan accattivanti come “Labbra, zigomi e tutto quello che serve per essere più belli” e “Dove sognare si può”, proponendo interventi a prezzi concorrenziali.

Grazie all’attività di web patrolling — la moderna sorveglianza online messa in atto dalle forze dell’ordine — i Carabinieri della stazione di Villaricca, insieme a personale dell’ASL, hanno fatto irruzione nell’appartamento della 35enne, trasformato in un vero e proprio studio medico abusivo.

Durante il blitz, sono stati sequestrati materiali e sostanze ad uso medico-chirurgico ed estetico, tra cui acido ialuronico e botox, oltre a lettini, siringhe e macchinari per la rimozione dei tatuaggi. L’attività risultava completamente priva di autorizzazioni sanitarie.

La donna è stata denunciata per esercizio abusivo della professione, violazioni in materia sanitaria e ambientale, e multata per un importo complessivo di 10mila euro.

Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di affidarsi esclusivamente a professionisti abilitati e strutture autorizzate per qualsiasi tipo di trattamento medico o estetico, a tutela della salute pubblica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews